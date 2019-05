Harte Reaktionen nach Böhmermann-Auftritt im ORF

„Böhmermann selbst hat sein Studium nicht abgeschlossen“

Der deutsche Satiriker sagte in dem Interview in der ORF-Sendung „Kulturmontag“, es sei „nicht normal, dass das Land von einem 32-jährigen Versicherungsvertreter mit viel Haargel“ geführt werde. Und ergänzte: „Haben Sie keinen Besseren?“ Damit spielte er auf den 1986 geborenen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an. Diese Kritik am Kanzler kann ein User so gar nicht verstehen: „Böhmermann selbst hat nicht mal sein Geschwätzstudium aus Fächerbündel Geschichte, Soziologie und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften abgeschlossen und regt sich über einen ,Versicherungsvertreter‘ als Bundeskanzler auf!“