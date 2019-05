Wr. Neustadt-Krach: Senat streckt seine Fühler aus

Der „Krone“-Bericht über die Missstände beim SC Wr. Neustadt schlug am Freitag erwartungsgemäß hohe Wellen. Am frühen Morgen verkündete Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer per Aussendung, dass sich die Stadt in dieser Causa nicht einmischen wird. Warum auch - der Fall ist ohnehin Thema für den beurlaubten Trainer Gerhard Fellner, Präsidentin Katja Putzenlechner und den bei der Bundesliga für die Lizenzvergabe zuständigen Senat 5 . . .