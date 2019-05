Kleine Forscher mit viel Gespür für die Umwelt

„Die Kids sind sehr interessiert, denken mit, scheuen nicht davor, Kritik zu äußern und wissen viel. Teilweise gehen sie sogar streng mit ihren Eltern um. In Bezug auf die Umwelt sind sie schon sehr reif“, resümierte Sylvia Kleindienst vom Kinderbüro der Universität Salzburg. So betonte Sarah gegenüber der „Krone“: „Meine Eltern und ich gehen samstags immer zum Biomarkt in Hallein und wollen so Plastik und Müll vermeiden.“