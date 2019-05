Südafrikas Verband wegen CAS „völlig geschockt“

Der CAS hatte am Mittwoch den Einspruch der 28-jährigen Südafrikanerin Semenya und der ASA abgelehnt. Damit tritt am 8. Mai eine Regel des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF in Kraft, mit der Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen festgesetzt werden. Die Regelung gilt für Strecken von 400 Metern bis einer Meile (1.609 Meter) und trifft damit 800-m-Spezialistin Semenya.