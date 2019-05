Jugendlicher greift Fahrscheinkontrollorin an

Zu einer dreisten Attacke kam es am Dienstag in der Stadt Salzburg: Während die Kontrollorin in einem Bus die Fahrscheine überprüfte, ging ein 19-Jähriger plötzlich auf die Frau los. Laut einem Bericht der Polizei wurde die 33-Jährige von dem jungen Afghanen brutal gestoßen und beschimpft. Der Täter wird angezeigt.