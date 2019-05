So sicher sind Österreichs Straßentunnel heute

Gute Aussichten, sich selbst retten zu können

Bei ÖAMTC-Tests wurde als besonders positiv bei den österreichischen Tunneln bewertet, dass im Brandfall sehr gute Aussichten bestehen, sich als Betroffener selbst retten zu können. „Das Lüftungssystem saugt den Rauch in der Nähe des Brandherdes aus dem Tunnel ab. So kann man in einer weitestgehend rauchfreien Atmosphäre über die gut gekennzeichneten Notausgänge und die Nachbarröhre flüchten“, erläutert ÖAMTC-Verkehrssicherheitsexperte David Nosé.