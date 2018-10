Großalarm am Freitag im Gleinalmtunnel in der Steiermark: Ein Schwertransporter, der einen Kranaufsatz geladen hatte, fing plötzlich Feuer. Insgesamt 83 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Zwei der Geretteten, darunter der Fahrer des Schwertransporters, kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, die übrigen wurden laut Asfinag an Ort und Stelle vom Kriseninterventionsteam betreut. Der Tunnel dürfte wochenlang gesperrt bleiben, die Schäden sind massiv. Die Zwischendecke rund um den Brandherd muss neu errichtet werden.