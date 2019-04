Gesichtsverhüllungsverbot in Sri Lanka erlassen

IS-Anhänger sprengten sich bei Razzia in die Luft

In der Küstenstadt Kalmunai dürften Sicherheitskräfte allerdings in einen Hinterhalt gelockt worden sein. Bei der Erstürmung eines mutmaßlichen Islamistenverstecks zündeten drei Selbtsmordattentäter ihre Bomben und rissen laut Angaben der Regierung drei Frauen und sechs Kinder mit in den Tod. Drei weitere Männer, ebenfalls mutmaßliche Selbstmordattentäter, seien außerhalb des Hauses von Sicherheitskräften erschossen worden. Auch ein Passant starb im Kugelhagel. Die Terrormiliz Islamischer Staat rühmte sich danach aber damit, 17 Polizisten getötet oder verletzt zu haben.