IS feiert nächsten Anschlag in Sri Lanka

Muslimische Politiker in Anschläge verwickelt?

Nach der Anschlagsserie am Ostersonntag in Sri Lanka mit mehr als 250 Toten fahndet die Polizei nach 140 Verdächtigen einer einheimischen Islamistengruppe, die Kontakte zum IS unterhalten haben sollen. Bisher haben die Behörden 76 Verdächtige festgenommen, darunter Ausländer aus Syrien und Ägypten. Laut lokalen Medien wurden auch zwei muslimische Politiker verhaftet. Im Wohnhaus eines der beiden Männer sollen Schwerter und Sprengstoff gefunden worden sein. Die Regierung vermutet, dass noch mehr Politiker in die Attacken involviert gewesen sein könnten.