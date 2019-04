Schalke zertrampelt die Titelträume von Dortmund!

Bei Leipzigs 8. Pflichtspiel-Sieg in Serie wirkten Konrad Laimer und Jungvater Marcel Sabitzer über die volle Distanz mit, Stefan Ilsanker kam im Finish zu einem Kurzeinsatz. 16 Bewerbsspiele ist der Red-Bull-Klub bereits ungeschlagen, als Lohn hat man die 2. CL-Teilnahme nach 2017 sicher. Die Tore für Leipzig erzielten Timo Werner (19.) und Emil Forsberg per Handelfer (78.). Für Frankfurt wird es im Kampf um die CL-Teilnahme immer enger. Drei Liga-Spiele ist das Team von Trainer Adi Hütter bereits sieglos. Mönchengladbach, Leverkusen und Hoffenheim lauern. Martin Hinteregger war bei Frankfurt über die volle Distanz im Einsatz, bei der Hertha wurde Valentino Lazaro in der 70. Minute ausgewechselt.