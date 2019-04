„Nelly“ bei Spaziergang in Wald in Rohr gesaugt

Hund in Rohr gesaugt

Bei einem kleinen Kraftwerk für das Jagdhaus spielten sich zu diesem Zeitpunkt schreckliche Szenen ab: Hündin „Nelly“ wurde in ein 70 Zentimeter breites Rohr gesaugt, welches Wasser von einem Bach in den anderen pumpt. „Unsere Hündin ist 70 Meter weit durch das Rohr gerissen worden, dann in einen Schacht gefallen und dann musste sie noch mal 100 Meter weit durch ein zweites Rohr, das in einem zehn Kilometer langen Bach mündet“, erzählt der Wiener.