Sind unsere Star-Trainer echt nur Billig-Lösungen?

Deutschland sei für österreichische Trainer durchaus attraktiv. „Klar schaut man auf die deutsche Liga, man bekommt davon am meisten mit, das ist der große Nachbar“, erklärte Stöger. „Man steht ganz anders im Rampenlicht, was die Erfolge, aber auch die Misserfolge anbelangt. Das bekommt in Deutschland eine andere Größenordnung - und dazu relativ schnell.“ Allerdings habe auch er selbst den Schritt geschafft. „Den hat Adi Hütter geschafft - und den wird auch Olli Glasner schaffen“, meinte Stöger.