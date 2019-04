Amnesty kritisiert Hinrichtung von 37 Saudis

Saudi-Arabien hat am Dienstag 37 Menschen hingerichtet, die wegen „Terrorismus“ verurteilt worden waren. Die Todesstrafen seien in der Hauptstadt Riad, den heiligen Städten Mekka und Medina, in der Provinz Qassim sowie in der Ost-Provinz vollstreckt worden, teilte das Innenministerium in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur SPA veröffentlichten Erklärung mit. Die Eskalation von Todesurteilen in Saudi-Arabien - das auch in Wien prominent durch das König-Abdullah-Dialogzentrum vertreten ist - ist für Menschenrechtler „alarmierend“. Sie sehen hinter den Urteilen andere Gründe.