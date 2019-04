In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulanz bei Erlebnis-Gutschein

Vor längerer Zeit hatte Doris S. aus Wien Gutscheine für ihre Familie bei einem Vermittler für besondere Freizeitaktivitäten gekauft. Da letztes Jahr kein passender Termin zustande kam, wollte die Familie Anfang dieses Jahres ihre Gutscheine einlösen. Dabei wurde sie informiert, dass das gewünschte Erlebnis vom Veranstalter nicht mehr in Wien angeboten wird. „Man bot uns Gutscheine für andere Aktivitäten an - wir wollten aber nur zu diesem speziellen Erlebnis“, schilderte die Leserin. Die Ombudsfrau wandte sich an die Jochen Schweizer GmbH und konnte der Leserin eine gute Nachricht übermitteln: Der bezahlte Betrag für die Gutscheine wird in Kulanz rückerstattet.