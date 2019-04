„Nicht magisch!“ Verstappen stichelt gegen Vettel

Lob von Horner

Am Sonntag (14.10 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) geht in Baku das vierte WM-Rennen über die Bühne. Vor diesem darf sich Verstappen über ein großes Lob von Christian Horner freuen. „Max ist derzeit in Bestform und genießt diese Position (Anm. d. Red.: Dritter in der WM-Wertung). Er hat drei sehr starke Grands Prix in diesem Jahr gezeigt“, so der stolze Red-Bull-Teamchef.