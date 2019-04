Im Zweiten Weltkrieg versenkter Frachter entdeckt

Schiff steckt in 700 Metern Tiefe im Meeresboden

„Das Wrack der Iron Crown scheint relativ intakt zu sein und steckt in etwa 700 Metern Tiefe aufrecht auf dem Meeresboden“, zitiert die CSIRO-Website Emily Jateff vom Nationalen Schifffahrtsmuseum in Australien. „Wir haben den Standort und den umgebenden Meeresboden mittels Sonar kartiert, aber auch die Schiffsstruktur mit einer hinuntergelassenen Kamera aus der Nähe betrachtet.“