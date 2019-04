Fix! Oliver Glasner wechselt vom LASK zu Wolfsburg

Jetzt ist es tatsächlich fix geworden: Oliver Glasner verlässt den LASK mit Saisonende, um in der Deutschen Bundesliga als Trainer bei Ex-Meister VfL Wolfsburg anzuheuern! Dort folgt der 44-Jährige dem aus dem Amt scheidenden Bruno Labbadia nach, der die „Wölfe“ in der vergangenen Saison in der Relegation vor dem Abstieg in die Zweite Liga gerettet hatte. Glasner erhielt einen Dreijahresvertrag bis 2022 und wird ab Sommer neben Adi Hütter der zweite österreichische Chef-Coach in Deutschlands höchster Spielklasse sein.