„Es ist ein Karfreitag mit bitterem Beigeschmack“

„Kronen Zeitung“: Herr Superintendent, wie fühlt es sich an, dass der heutige Karfreitag erstmals kein Feiertag mehr ist?

Wolfgang Rehner: Der heutige Tag hat einen bitteren Beigeschmack. Ich fühle mich an meine Jugendzeit in einem Land (Anm.: Rumänien) erinnert, das offiziell atheistisch war. Jetzt in einem Land zu leben, das sich in einer christlichen Tradition sieht, aber in dem der Karfreitag kein Feiertag mehr ist, fühlt sich wie ein arger Rückschritt an.