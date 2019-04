Cabriofahren

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Cabrios ist, dass Sie die Abgase der anderen Fahrzeuge quasi brühwarm um die Ohren gepustet bekommen. Das ist gerade beim Stop and Go im städtischen Feierabendverkehr nicht immer so angenehm. Aber natürlich können Sie notfalls auch jederzeit das Dach schließen. Gleiches ist auch für eine schnelle Etappe auf der Autobahn ratsam. Dort müssen Sie aber gegebenenfalls mit höheren Windgeräuschen rechnen, da ein Cabriodach meist nicht so geräuscharm ist wie ein „normales“ Fahrzeugdach.