Schönbrunn: Ein neues Panda-Männchen ist im Haus!

„Gemütlich“ ist er, fragt man seinen ihm vertrauten Pfleger über die Eigenschaften des Neuzuwachses bei den Pandas im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Denn am Dienstagabend traf das schon sehnlichst erwartete Männchen „Yuan Yuan“ in Wien ein. „Wir freuen uns sehr, dass ‚Yuan Yuan‘ da ist, und hoffen, dass er sich in seinem neuen Zuhause schnell wohlfühlt“, betonte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.