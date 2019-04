Pöltl verliert vor den Augen von Ski-Star Shiffrin

Vier Tage nach dem 101:96 bei den Denver Nuggets zum Play-off-Auftakt in der National Basketball Association (NBA) haben die San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl das zweite Aufeinandertreffen im „best of seven“ am Dienstag (Ortszeit) mit 105:114 verloren. Dem Team aus Colorado gelang dabei im Schlussviertel ein starkes Comeback, was vor allem Ski-Star Mikaela Shiffrin gefallen hat. In der Serie steht es nun 1:1.