Aufregung im Web um „weiße Gestalt“ im Inferno

Video befeuert Verschwörungstheorien

Befeuert wurden die Theorien von einem am Dienstag in sozialen Netzwerken geteilten Video. Die Aufnahmen zeigen eine unbekannte Person bei Tageslicht, also wohl noch relativ am Anfang der Brandkatastrophe, möglicherweise aber auch bereits am Dienstagmorgen, in einem der zwei Türme der Kathedrale. Eine genaue Datierung ist aufgrund der Perspektive der Aufnahmen nicht möglich. Zunächst sieht man die Person nur sehr unscharf aus einiger Entfernung, dann zoomt die Kamera hinein und er oder sie ist für einen kurzen Moment größer im Bild zu sehen.