Geringe Bezüge führen oft zum täglichen Engpass

Dutzende sind auf die „Tafel“ angewiesen

Samstag, es ist kurz vor 19 Uhr. An der Ausgabestelle der „Tafel“ in Wörgl warten schon rund 70 Menschen jeglichen Alters und jeglicher Herkunft darauf, die von lokalen Bäckereien, Metzgereien, Gemüsehändlern, Supermärkten und Nahrungsmittelproduzenten gespendeten Lebensmittel abzuholen. Der 47-jährige Bernhard W. (Name bekannt) erzählt von seinem tiefen Fall in die Armut: „Ich habe nach der Scheidung alles verloren, sogar den Boden unter den Füßen. Ich nahm Drogen und führte ein exzessives Leben. Dadurch geriet ich in die Schuldenfalle und von dort ging es weiter in die Psychiatrie. Heute habe ich nichts mehr und bin unsagbar dankbar, dass ich einmal in der Woche meinen Grundbedarf an Lebensmitteln vom Roten Kreuz holen darf und dafür nicht bezahlen muss.“