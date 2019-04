Tiger Woods holt nach elf Jahren 15. Major-Titel

Mit Tränen in den Augen absolvierte Woods die mit zwei Schlägen Vorsprung in Angriff genommene letzte Spielbahn und ließ sich zum fünften Mal in das „Green Jacket“ einkleiden, den traditionellen Siegespreis neben dem 1,9-Millionen-Dollar-Scheck für den Erfolg 2019. Dustin Johnson, Xander Schauffele und Brooks Koepka landeten ex aequo mit je zwölf unter Par an zweiter Stelle.