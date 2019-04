Beim Thema Wohnen wird es heißer werden

Relativ harmonisch, wenn man bei Verhandlungen davon sprechen kann, verliefen die erste Runde zwischen den Parteien. „Es gab ein gutes Gesprächsklima. Alle sind an gemeinsamen Lösungen interessiert“, sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Neue Gesichter wie etwa Martina Berthold (Bürgerliste) oder Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) „bringen Schwung hinein“, so Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Für Berthold war ihre erste Stadt-Verhandlung gut: „Und auch, dass unterschiedliche Sichtweisen ins Papier mit eingearbeitet wurden.“