Fußball-Legende Pele wurde Nierenstein entfernt

Nach seiner Ankunft in Brasilien wurde Pele am Dienstag ins Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo gebracht. Dieses teilte mit, die Harnwegsinfektion sei durch einen Harnstein ausgelöst worden. Dieser müsse nun entfernt werden. Die Behandlung sei erfolgreich gewesen und der Patient sei schon wieder auf seinem Zimmer, teilte das Hopital Albert Einstein in Sao Paulo am Samstag mit. Der 78-Jährige befinde sich aus medizinischer Sicht in einem guten Allgemeinzustand.