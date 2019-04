Strache nennt Karas „ewiggestrigen EU-Zentralist“

Frontalangriff von Heinz-Christian Strache am Freitagabend beim Parteitag der Tiroler FPÖ auf den Spitzenkandidaten der ÖVP bei der EU-Wahl, Othmar Karas: Dieser sei dem FPÖ-Chef zufolge ein „ewiggestriger EU-Zentralist, ein klassischer Apparatschick, der, sobald er in Brüssel ist, Österreich nicht mehr kennt“. Karas agiere „regierungsfeindlich“, weil er in den wesentlichsten Bereichen diametral entgegengesetzte Positionen zu Türkis-Blau vertrete. Für die FPÖ sieht Strache bei Der Wahl gute Chancen, „vielleicht sogar Nummer eins“ zu werden. „Warum denn auch nicht? Wer kann den Karas denn noch wählen“, so Strache in Innsbruck.