Spenden an Identitäre: Strache wiegelt ab

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ortet eine „Kampagnisierung“ gegen seine Partei wegen möglicher Kontakte zur rechtsextremen Identitären Bewegung. Das Thema werde wegen des EU-Wahlkampfs „künstlich aufgebauscht“. Nun sind auch Berichte über Spenden, die von Parteimitgliedern in der Vergangenheit an die Identitären geflossen sein sollen, aufgetaucht. Strache meinte dazu: „Was Mitglieder in ihrer privaten Freizeit gemacht haben, ist legitim. Ich sehe hier nicht, welcher strafrechtliche Vorwurf hier ist.“ Generell habe er keinen Einfluss darauf, was jemand als Privatperson mache, so Strache am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag.