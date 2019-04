Reiter zahlte in China Lehrgeld

So auch nicht bei den Haikou Championship. Wie bereits bei den zwei Turnieren davor scheiterte Reiter am Cut. Einer 75er Runde am Donnerstag folgte eine 76er Runde am Freitag. „Der Platz war nicht leicht vom Tee bis zum Green, Fehler wuren gnadenlos bestraft und dazu kam noch die brutale Hitze.“ Mit 151 Schlägen (+7) fehlten dem Pongauer am Ende drei Schläge zur Qualifikation fürs Wochenende.