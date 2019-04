Komponist Balduin Sulzer mit 87 Jahren verstorben

Balduin Sulzer war der wichtigste zeitgenössische Komponist in Oberösterreich und einer der größten Künstler Österreichs. Sein Ruf reichte bis Japan. Er war Lehrer von bedeutenden Musikern und Dirigenten, unter anderem von Franz Welser Möst. Er verstarb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 87 Jahren in einem Linzer Spital, wo er wegen Venenproblemen behandelt worden war. Gelebt hatte Sulzer im Zisterzienserstift Wilhering, wo auch der Großteil seiner Kompositionen entstanden ist. Der Künstler war jahrzehntelang, nahezu bis zum Schluss, auch der OÖ-Krone" als Musikkritiker treu.