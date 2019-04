Die Salzburger halten an ihren Urlaubszielen fest

Denn Sommer-Urlaub lieber auf Kreta verbringen? Am Sonnenstrand im bulgarischen Burgas? Oder gar in Hurghada, im Reich der Pharaonen? Die Salzburger haben auch heuer wieder die Wahl. Das Buhlen um die gut 600.000 Flug- und Urlaubsgäste, die heuer im Sommer vom Flughafen Salzburg abheben, ist bereits in vollem Gange. Wie auch beim Reiseveranstalter TUI, der einen großen Teil der Urlaubsflüge abwickelt: „Bereits 50 Prozent unseres Angebotes sind gebucht“, berichtet Lisa Wedding, TUI Österreich-Chefin, die auch die Urlaubsziele kennt.