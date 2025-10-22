Befehl aus Wien: Macht in Salzburg ergreifen

SPINNENNETZ. Diese Statistik zeigt die komplette Unterwanderung von Verwaltung und Polizei in Salzburg. Mit 31.1.1938 verfügen die Nationalsozialisten über eine straffe Organisation in Stadt und Land: Dem Gauleiter und seinem Stellvertreter unterstehen 14 Mitglieder der Gau-Leitung. Es gibt fünf Kreisleiter, 400 Bezirks-,Sektions-, und Ortsgruppen-Leiter sowie Blockwarte. Dazu kommen HJ (Hitler-Jugend), BDM (Bund Deutscher Mädel) NS (Nationalsozialistischer)-Lehrerbund, NS-Ärztebund, NS-Juristenbund und NS-Kulturbund. Bei Akademikern findet die Ideologie großen Anklang. Für Treffen verabredet man sich im Hotel „Pitter“. 8.000 sind offiziell in der Partei. Den paramilitärischen Schutz der Bewegung sollen 1.600 Mann der SA (Sturm-Abteilung) sowie 500 Mann der SS (Schutz-Staffel) gewährleisten. Für die SS schneidert der deutsche Konzern Hugo Boss die schwarzen Uniformen.