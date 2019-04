Ein Energiecamp mit Starbesetzung

Das Motto am 9. und 10. Mai in der Holzwelt Murau lautet „Innovative Strategien für eine sichere Energiezukunft“. Beim im Auftrag des Landes Steiermark veranstalteten großen Energiecamp sind hochkarätige Referenten mit an Bord. Anmeldungen sind noch möglich, lassen Sie sich diese Veranstaltung nicht entgehen.