Größten weiblichen Big-Cypress-Python getötet

Ausgesetzte Tiere breiten sich in dem Gebiet aus

Das Tier habe eingeschläfert werden müssen, um andere Wildtiere der Gegend zu schützen. Pythons seien eine „invasive“ Spezies, die es zu bekämpfen gelte, so die Forscher. Normalerweise kämen Pythons in Südostasien, Afrika und Mittel- sowie Südamerika vor. In den Everglades illegal ausgesetzte Tiere, die sich fortgepflanzt hätten, hätten sich nun aber auch im Big Cypress National Preserve ausgebreitet.