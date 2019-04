So lief die Volksbefragung im Bezirk Liezen

Der Tag der Wahrheit ist da: Im Bezirk Liezen können am Sonntag mehr als 61.000 Personen abstimmen, ob sie für das geplante Leitspital in Stainach (es ersetzt die Krankenhäuser Schladming, Bad Aussee und Rottenmann) sind oder nicht. Die beiden Lager haben in den vergangenen Wochen stark mobilisiert. Die „Krone“ hat am Sonntag ein Stimmungsbild aus Liezen, Rottenmann, Stainach und Schladming eingefangen.