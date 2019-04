Transfer-Hammer! Hazard steht vor Wechsel zu Real

Real-Trainer Zinedine Zidane (oben im Video) hatte die Spekulationen am Freitag bei einer Pressekonferenz selbst angeheizt, als er sagte: „Ich werde keine persönliche Meinung zu Hazard abgeben. Darüber reden wir am Ende der Saison oder am Anfang der nächsten.“ Er fügte hinzu, alle Welt wisse, dass er den Linksaußen sehr schätze.