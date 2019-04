Harte Brocken für Handball-Frauen in der EM-Quali

Österreichs Handball-Frauen treffen in Gruppe 1 der EM-Qualifikation auf die Topnationen Niederlande und Spanien. Dazu kommt noch der Gewinner der ersten Qualifikationsphase, der Israel, Finnland, Griechenland oder Luxemburg heißen wird. Dies ergab die am Donnerstagabend in Kopenhagen vorgenommene Auslosung. Die Quali-Spiele finden vom 25. September 2019 bis 31. Mai 2020 statt.