Austro-Golferin Emma Spitz in Augusta auf Platz 8!

Mit dem Augusta National Women‘s Amateur (ANWA) trägt der traditionell männerdominierte Augusta National GC diese Woche erstmals in seiner Geschichte ein Damenturnier aus - allerdings für die besten Amateurspielerinnen der Welt. Das sehr medienwirksame Turnier im US-Bundesstaat Georgia findet gleichzeitig mit dem ersten Saison-Major der Damen-Profitour LPGA in Kalifornien sowie dem Jordan Mixed Open, einem bahnbrechenden Event für Damen und Herren, an dem auch Christine Wolf, Markus Brier und Martin Wiegele teilnehmen, statt. Spitz hatte sich schon vergangenes Jahr durch ihren Sieg beim bedeutendsten Nachwuchsturnier der Welt, den „British Amateur“, für Augusta qualifiziert. Um 10.36 Uhr Ortszeit erfolgte am Mittwoch für die junge Niederösterreicherin auf dem Nachbarkurs „Champions Retreat“ in Evans der erste Abschlag.