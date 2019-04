Arbeiterkammer-Wahl ist Balsam für die rote Seele

Spitzenkandidat von Plus überrascht

„Ein Plus in dieser Größenordnung habe ich nicht erwartet“, trübt bei Kalliauer trotz bestem Ergebnis seit 1945 die Wahlbeteiligung von 40,9% etwas die Stimmung. „Mich freut es, dass es über 40 Prozent sind. Und die Wahl hat gezeigt, dass in den Betrieben die Beteiligung mit 63 Prozent deutlich höher ist als bei der Briefwahl. Deshalb wäre es bei einer Wahlreform wichtig, mehr Wahlmöglichkeiten in den Betrieben zu schaffen!