Attacken auf Muslime in Österreich nahmen stark zu

Brief der Justiz an „Islamistische Glaubensgemeinschaft“

Kritik übten die Verantwortlichen der Dokustelle auch an Politikern. So nehme man immer öfter eine Vermengung der Begriffe islamisch und islamistisch wahr, so Elif Adam, die am Bericht mitgearbeitet hat - etwa in der politischen Diskussion über vorwiegend von Muslimen besuchte Kindergärten. Eine Moscheengemeinde habe zudem einen Brief der österreichischen Justiz erhalten - adressiert mit „Islamistische Glaubensgemeinschaft".