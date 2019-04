Nacktprotest im britischen Parlament

Bilder verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken

Parlamentspräsident John Bercow zeigte sich unbeeindruckt von dem Protest, den Sicherheitskräfte schließlich beendeten. Er unterbrach die Sitzung nicht. In den sozialen Netzwerken verzeichneten die Aktivisten, die für den 15. April eine große Kundgebung in London ankündigten, einen Erfolg: Die Bilder ihrer Aktion fanden rasche Verbreitung.