Brexit: Briten lehnen erneut alle Vorschläge ab

May will weder Zollunion noch Binnenmarkt

Beim Vorschlag der Zollunion fehlten allerdings nur drei Stimmen. Dies könnte zeigen, in welche Richtung man in Zukunft gehen könnte. May hatte sich seit Langem darauf festgelegt, sowohl Zollunion als auch Binnenmarkt zu verlassen. Die Mitgliedschaft in der Zollunion würde es London unmöglich machen, Freihandelsverträge mit Drittländern auszuhandeln. Der Binnenmarkt ist nicht ohne die Personenfreizügigkeit für EU-Bürger zu haben.