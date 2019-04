Fast zwei Drittel der Linzer ärgern die Mietpreise

Preise seit 2010 um 15 Prozent gestiegen

Zur Zeit müssen in der Landeshauptstadt im Schnitt 11,3 Euro pro Quadratmeter für die Miete in einem Neubau hingeblättert werden. Bei älteren Wohnungen sind es rund zwei Euro weniger. Am Land wohnt es sich im Schnitt sowohl bei den Neu- als auch Altbauten um vier Euro pro Quadratmeter billiger.