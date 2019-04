Besucherlenkung im Biosphärenpark Nockberge

In den ersten Arbeitsschritten wurden in Abstimmung mit alpinen Vereinen und Tourismusvertretern Karten mit potentiellen Störungen und Beeinträchtigungen hinsichtlich Sommer- und Winteraktivitäten erfasst. „Bei uns in Kärnten wird der Druck auf die Natur durch Freitzeitnutzer und Tourismus immer größer, dies ist auch auf den ersten Erhebungskarten des Biosphärenparks ersichtlich“, so Joachim Gfreiner vom Österreichischen Alpenverein.