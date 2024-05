Fast wie am Gardasee: Wanderung zur Gaisalm!

Kinder an die Hand nehmen!

Bei einem kleinen Wasserfall verwandelt sich die Route in einen Fußweg bzw. Steig, der jetzt ein paar Meter nach oben führt. In der Folge verläuft der sonnige Steig stets leicht ab- bzw. aufsteigend in den steil abfallenden Felsen über dem bzw. am Ufer – fast wie am nördlichen Gardasee. Da und dort kann man sich an Seilen festhalten, einmal geht es unter einem Wasserfall hindurch, vor dem uns ein Dach schützt. Kinder an die Hand nehmen!