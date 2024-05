Über Stock und Stein in der Südoststeiermark

Wandern ist nicht gleich wandern: Unser Tipp für dieses Wochenende lässt sich durchaus in die Kategorie „ausgedehnter Spaziergang“ einordnen, wenn auch der Name „Stock & Stein“ anspruchsvoller klingt. Die zehn Kilometer führen im leichten Auf und Ab durch Wälder, über Wiesen, vorbei an Weingärten und auf Straßen durch das dünn besiedelte Gebiet von Bad Loipersdorf.