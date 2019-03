„Migräne“-Diagnose war fast Tamaras Todesurteil

„Es war am 6. Februar im Büro, als ich rasende Kopfschmerzen gekriegt hab’ und mich übergeben musste“, erzählt Tamara K. Aufgrund ihrer medizinischen Vorgeschichte ahnte sie, dass die Drainage zur Flüssigkeitsableitung in ihrem Kopf verstopft sei. „Ich hab’ im NeuromedCampus angerufen, und um Aufnahme gebeten, weil dort auch meine Krankenakte aufliegt“, so die 23-Jährige.