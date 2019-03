Behinderung des Kindes: Was darf erlaubt sein?

In Österreich darf eine Schwangerschaft in den ersten drei Monaten straffrei auf Wunsch der Frau abgebrochen werden. Danach ist dies nur noch in Ausnahmefällen möglich. In § 97 (2) des österreichischen Strafgesetzbuches heißt es, ein Schwangerschaftsabbruch ist ohne zeitliche Begrenzung straffrei, wenn „eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde“. Diese Formulierung findet Kohlberger gut, denn der Gesetzestext erlaubt eine Entscheidung im Einzelfall. Dies passiert in der Praxis in einem Team an Fachärztinnen, Hebammen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen. Hier geht es etwa um Fälle wie Herzmissbildungen, Lungenmissbildungen oder andere Organfehlbildungen.