Brexit-Chaos: May stellt Rücktritt in Aussicht

Mehrheit für Mays Deal nicht in Sicht

Fest steht jedenfalls, dass May eine Schicksalswoche bevorsteht. Die Abgeordneten wollen am Montagabend über das weitere Vorgehen im festgefahrenen Streit debattieren. Bereits zweimal ist das Abkommen im Unterhaus durchgefallen. Möglicherweise wird es am Dienstag einen neuen Anlauf geben. Eine Mehrheit für den Deal ist laut Finanzminister Philip Hammond aber auch dieses Mal nicht in Sicht. May hatte per Brief versucht, Druck auf ihre Abgeordneten auszuüben. Darin drohte sie, die dritte Abstimmung ausfallen zu lassen, wenn sich nicht ausreichend Unterstützung abzeichne. Dann müsse Großbritannien in Brüssel um einen weiteren Aufschub bitten, was aber eine Teilnahme an der Europawahl bedeuten würde.