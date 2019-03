Frau bei Brand in Wiener Wohnhaus getötet

Gegen 20.30 Uhr bemerkten Bewohner des Wohnhauses in der Fugbachgasse, dass in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte über das Stiegenhaus zur Brandwohnung eilten, kam es zur Durchzündung: Fenster zerbarsten, Flammen und Rauch drangen in das Stiegenhaus und aus den Fenstern.